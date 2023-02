Jurgen verkocht zijn goedlopende zaak en vertrok naar Ecuador: ‘Ik ging er op de bonnefooi naartoe en had geen idee wat ik daar wilde doen.’

EENS EEN ZEEUW,,Ik ben maar 1.64 meter en in Nederland kon ik geen vrouwen van mijn lengte vinden. Daarom ben ik naar het buitenland vertrokken”, zegt Jurgen Spelier (56) meteen gevolgd door de woorden: ,,Dat is natuurlijk maar een geintje.” De reden waarom hij in 1998 wel uit ’s Heerenhoek vertrok om zich in Ecuador te vestigen laat zich wat lastiger onder woorden brengen. ,,Noem het maar intuïtie”, laat Jurgen weten.

,,Ik ben een nazaat van Bakkerij Spelier uit ’s Heerenhoek. Het was een echt familiebedrijf en ik was de vierde generatie. De bakkerij was van mij toen we het honderdjarig bestaan vierden. Het was een goedlopende zaak, maar op een gegeven moment ben ik gescheiden en kwam ik privé helemaal vast te zitten.”

Om tot rust te komen, boekte Jurgen een vakantie naar Ecuador. ,,Ik vond het daar zo gaaf en zo mooi. Daar wilde ik naartoe. Ik kan lastig uitleggen waarom, want het klinkt impulsief, maar zo voelde het niet. Ik was er heel zeker van en had geen twijfels.”

Het duurde nog een paar jaar voor hij de zaak had verkocht en zijn koffers kon pakken. ,,Ik ging er op de bonnefooi naartoe en had geen idee wat ik daar wilde doen. Ik had wat geld en dat gaf me vrijheid, waardoor ik alles makkelijk op me liet afkomen.”