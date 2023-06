Is het geen plaatje? Ondanks corona evenveel tatoeëerders in Borsele

Zeeuwse burgers hebben gesproken: zó moet het worden, wil de zorg in Zeeland overeind blijven

Wijken met véél meer (eenderde) openbaar groen, want dat is gezond. Zorgmanagers die twee keer per jaar een dagje op de werkvloer moeten meelopen. Deze en nog 83 andere ideeën om de zorg in Zeeland beter te maken, worden werkelijkheid. Sommige nog dit jaar.