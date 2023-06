In Borsele kregen 122 mensen afgelopen maand een WW-uitkering

indebuurt.nl André wandelt in 80 dagen Nederland rond: "Tot nu toe heb ik nog geen blaren opgelopen"

Veel wandelliefhebbers zoeken hun uitdaging in de Nijmeegse vierdaagse, maar André van de Hoef uit het Gelderse Scherpenzeel loopt in 80 dagen heel Nederland door. Daarmee haalt hij geld op voor de Stichting Spieren voor Spieren. Inmiddels is hij net over de helft. Indebuurt sprak hem op zijn rustdag in Middelburg.