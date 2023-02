Herenboeren laten hun oog vallen op de monumentale Hoeve Van der Meulen bij 's-Heer Abtskerke

indebuurt.nl Arnout (21) tekent mensen die hij tegenkomt: 'Ik vind het leuk als mensen sprakeloos zijn'

Wie regelmatig in Café Seventy Seven of het Koffiepand in Middelburg komt, heeft Arnout de Jong (21) weleens gezien. Waarschijnlijk terwijl hij driftig bezig is met zijn tekenboek en acrylstiften. Al zijn tekeningen post hij op zijn Instagrampagina. Indebuurtredacteur Remi liet zichzelf tekenen en sprak met hem.