Helder weer in Borsele vandaag

Eigenaar van beschadig­de auto is rijbewijs kwijt na weigeren blaastest

Een 26-jarige man uit Vlissingen is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij weigerde mee te werken aan een blaastest. De politie, die hem in Arnemuiden aantrof met een behoorlijk beschadigde auto, vermoedt dat hij in beschonken toestand van zijn woonplaats naar Arnemuiden was gereden.