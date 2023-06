Helder weer in Borsele vandaag

indebuurt.nl Hanny maakt met de hand prachtige hoeden: 'Mijn huis is ingericht als mijn atelier'

Er kwam nooit een bank of televisie in het huis van hoedenontwerper Hanny Mallekote en haar man in Middelburg. De woonkamer is ingericht als atelier en showroom van Hoed Gezien. Wij namen een kijkje in haar hoedenwalhalla.