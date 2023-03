Grootste animatiefilmfestival ter wereld selecteert film van kunstenaars Paul en Menno de Nooijer

Van 11 tot en met 17 juni is het festival in Annecy, Frankrijk. De korte film ‘Is Heaven Blue nr. 2’ van Paul en Menno is geselecteerd voor het festival. Afgelopen oktober ging een eerste versie van die korte film in première in EYE Filmmuseum Amsterdam. Menno de Nooijer heeft de film nog ietsje aangepast en ingezonden voor het festival in Annecy, waar de film goed is ontvangen.