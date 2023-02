Drijvende kracht achter Ride for the Roses nu zelf hard getroffen door kanker: ‘Het is echt bizar’

Met de Ride for the Roses zette Eddie Bogaert zich jarenlang in voor KWF Kankerbestrijding. Nu moet hij zelf zich gewonnen geven tegen de ziekte.

Vier weken nog. Meer rest hem waarschijnlijk niet meer, zo hebben de artsen gezegd. ,,Dat is niet te geloven, hè”, zegt Eddie Bogaert (73). ,,Ik wil daar niet boos om zijn, want dat helpt niet. Het motiveert me juist om tegen anderen te zeggen: ga door, blijf vechten tegen kanker, want de ziekte is nog lang niet de wereld uit. Het is nog steeds veel te erg, dus wetenschappelijk onderzoek blijft hard nodig.”

Jarenlang was hij in Zeeland het boegbeeld van de Ride for the Roses, de charitatieve fietstocht waarbij deelnemers geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. In 2008 kwam de landelijke Ride for the Roses voor het eerst naar Zeeland. Dat werd zo’n succes, dat besloten werd jaarlijks ook een Zeeuwse versie te organiseren. Bogaert speelde een belangrijke rol in de organisatie en was ook, tot zijn afscheid in 2019, zes jaar voorzitter.

Opbrengst naar zo’n twee ton per jaar

Onder zijn aanvoering groeide Delta Ride for the Roses uit van een eendaags naar een driedaags evenement, met toertochten aan weerszijden van de Westerschelde en een Ladies Ride op de vrijdagavond. De opbrengst liep op naar zo’n twee ton per jaar. ,,Ik ben trots op de miljoenen die we hebben binnen gehaald en op het feit dat het uiteindelijk toch gelukt is om de tocht ook naar Zeeuws-Vlaanderen over te brengen.”

In 2020 overleed Theo Schouwenaar, een andere drijvende kracht achter het evenement, aan kanker. Zelf had Bogaert ook te maken met de ziekte. ,,Ik heb jaren geleden prostaatkanker gehad. Dat was uiteindelijk onder controle. Maar nu heb ik er slokdarmkanker bij gekregen. Dat begon een maand of vier geleden, toen ik wat last had van oprispingen. De huisarts heeft daar iets voor gegeven en daar moest ik drie maanden mee doen. Maar het ging niet weg.”

Quote Het klinkt heel wrang, maar ik moet het ermee doen. Je hebt geen keuze Eddie Bogaert, Oud-voorzitter Delta Ride for the Roses

,,Toen ik terug kwam van een reis naar Mongolië, zei mijn dochter dat ik echt weer naar de dokter moest. Ik had nog steeds last van mijn maag en viel heel veel af. Dat was nog maar zes weken geleden.” Het bleek foute boel. ,,Eerst zeiden ze dat ze het met chemo nog wel een jaartje konden rekken. Dus ik dacht: dan gaan we nog mooie dingen doen. Maar nu blijkt het ineens nog maar vier weken te zijn. Het is echt bizar. Het klinkt heel wrang, maar ik moet het ermee doen. Je hebt geen keuze.”

‘Ik heb zo’n mooi leven gehad’

Toch is hij vooral dankbaar. ,,Ik ben blij met alles wat ik heb mogen meemaken. Dat helpt om nu afscheid te nemen. Ik heb zo'n mooi leven gehad, met de liefste vrouw die er op deze aardbol rondschuifelt, twee ontzettend lieve kinderen en vijf prachtige kleinkinderen. Heel veel mooie dingen heb ik mogen doen, op het gebied van sport, maar ook als voorzitter van Muziektheater Zeeland. Er zijn zoveel landen waar ik ben geweest en waar ik van genoten heb. Er is maar één ding dat minder goed is gegaan en dat is de leeftijd. Het had nog wel een paar jaar langer mogen duren.”

Volledig scherm In 2019 werd de landelijke Ride for the Roses in Zeeland gehouden. Die bracht ruim 850.000 euro op. Eddie Bogaert, derde van links, is een van de mensen die de definitieve opbrengst laten zien. Links naast hem Theo Schouwenaar, die in 2020 overleed. © Johan van der Heijden

Ondanks zijn eigen lot, wil hij vooral benadrukken dat kanker in veel gevallen ook te overwinnen valt. Daarom blijft hij oproepen om wetenschappelijk onderzoek te blijven steunen. Vrienden van Bogaert zijn, om hem te bedanken ‘voor zijn vriendschap en inzet op vele fronten’, een actie begonnen om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Deze had maandagmiddag al 4000 euro opgeleverd.

,,Ik hoorde iemand deze week zeggen dat een op de twee mensen kanker krijgt”, zegt Bogaert. ,,Er is dus nog heel veel werk te doen. Ik kan dat niet meer, maar er staan altijd weer mensen op die dat werk kunnen en willen voortzetten.”