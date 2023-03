Dorpsraad Borssele weg na vertrouwensbreuk. Dorp zit nu zonder vertegenwoordiging

Het zou een normale jaarvergadering worden met belangrijke agendapunten zoals stand van zaken kerncentrales, toekomst buurtsuper en de uitslag van een inwonersonderzoek. De opkomst was dan ook enorm, stoelen konden niet aangesleept worden. Maar al snel bleek dat veel van die mensen óók een ander doel hadden: het opstappen van de huidige dorpsraad.

Want al eerste punt op de agenda stond een brief van inwoner Hans Cappon namens een groep inwoners. Hij stelde het vertrouwen in het huidige bestuur ter discussie. Hij sloeg de dorpsraadleden met harde verwijten om de oren. Teveel onderlinge ruzies waardoor vier van de zeven dorpsraadleden zouden zijn opgestapt, een gebrek aan vertrouwen bij inwoners, het doorzetten van een kandidatuur van een nieuw lid van de dorpsraad terwijl daar bezwaren tegen zijn en - en dat is feitelijk de bom onder de hele kwestie - de moeizame samenwerking met de werkgroep leefomgeving in het dorp. ,,En als blijkt dat er geen vertrouwen is, dan moet het bestuur zich beraden”, zei Cappon namens de groep inwoners.

De werkgroep leefomgeving (ook wel bekend als de werkgroep BEN 2030) bestaat uit een groep zeer betrokken inwoners die zich al jaren buitengewoon inzetten om de leefomgeving in en rond het dorp te bewaken. Deze groep staat los van de dorpsraad. De groep bestond al toen de officiële dorpsraad werd opgericht en vanaf het begin verliep de samenwerking niet goed. ,,Al eerder is een bestuur om die reden opgestapt‘’, zegt oud-voorzitter Pieter Hazelager.

Worden wij een nieuw Doel?

En nu er zoveel op het dorp afkomt (twee nieuwe kerncentrales, een extra hoogspanningsstation om windenergie af te voeren en in de nabije omgeving een enorme parkeerplaats voor vrachtwagens die naar het havengebied komen) neemt de ongerustheid in het dorp enorm toe. Want wat is je dure koophuis nog waard als er twee kerncentrales in je tuin staan? En wat hebben al die bouwactiviteiten voor impact op de leefbaarheid. De onderhuidse emoties lopen hoog op, al merk je daar niet direct heel veel van in het dorp. Maar de ongerustheid is groot. ,,Worden wij geen nieuw Doel?", vraagt Cappon zich af. Mogen wij hier straks nog wel wonen is een vraag die leeft. En vertrouwen dat de Rijksoverheid de belangen van het dorp Borssele goed zal bewaken is er nauwelijks. Wees daar zeer alert op, waarschuwde een inwoner wethouder Kees Weststrate. ,,We hebben allemaal gezien wat er met de marinierskazerne is gebeurd.”

Nieuwe vergadering

Het inmiddels afgetreden bestuur probeerde zich nog te verdedigen, maar dat lukte niet en uit een stemming bleek dat een hele grote groep dorpsbewoners het vertrouwen opzegde. Daarom legde het bestuur alle taken neer en vertrok. Daarmee zit het dorp Borssele in een hele belangrijke fase zonder officiële vertegenwoordiging want hoe hard de werkgroep leefomgeving ook werkt, deze groep is geen officiële vertegenwoordiger van de inwoners en dus ook geen officiële gesprekspartner van bijvoorbeeld Tennet en de gemeente. De groep mensen die tijdens de vergadering aangaf bereid te zijn om het stokje over te nemen zal snel een nieuwe vergadering uitschrijven om een bestuur te kunnen kiezen. Als dat lukt zal de groep direct hard aan de slag moeten om de belangen van het dorp te verdedigen en het vertrouwen van alle inwoners te winnen.