Dode bij eenzijdig ongeval op de Postweg richting Lewedorp

Inwoners Borsele spraken met omwonenden Britse kerncentra­le in aanbouw: ‘Zó verschrik­ke­lijk groot’

Zeven inwoners van de gemeente Borsele zagen afgelopen week in het Engelse Somerset met eigen ogen wat de impact is van de bouw van een kerncentrale. Maandagavond deelden ze hun ervaringen in De Stenge in Heinkenszand.