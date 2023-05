Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Borsele

Senna Remijn mag zich laten zien op de weg in Tsjechië

Wielrenner Senna Remijn uit Wolphaartsdijk is door de KNWU opgenomen in de selectie voor de Tsjechische Vredeskoers. De wedstrijd, in het kader van de Nations Cup voor junioren, wordt verreden van donderdag 4 tot en met zondag 7 mei.