De dokterswoning van Jan en Anneke staat te koop: ‘We vinden dit de beste plek aan de mooiste straat van het dorp’

,,Nou, we kregen het niet, we hebben het gewoon moeten kopen. Maar het klopt wel dat dit huis bij de huisartsenpraktijk hoorde. Het was al generaties lang een dokterswoning en als je de praktijk wilde, moest je in dit huis gaan wonen. Wij waren op dat moment al drie jaar aan het solliciteren en hadden inmiddels een vuistdikke map met sollicitatiebrieven. Het is nu ondenkbaar, maar in die tijd waren er honderdvijftig huisartsen met een ww-uitkering. Je begrijpt dat we niet zoveel eisen aan het huis stelden. Wel aan de praktijk en daar waren we heel enthousiast over. Toch vonden we het huis ook leuk. Het was een sympathiek huis, hier zagen we onszelf wel wonen.”