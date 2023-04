Borssele, maak je borst maar nat: Zeeland krijgt ook nog een ondergrondse stroomsnelweg

TenneT presenteerde donderdag het nieuwe netwerk aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. De Target Grid zoals het netwerk van ‘superstroomsnelwegen en -knooppunten’ is gedoopt, is bedoeld om stroom van windparken op de Noordzee over grote afstanden naar consumenten en industrie te brengen. Het huidige netwerk is niet geschikt voor de gigantische hoeveelheden groene stroom die de komende decennia van zee zullen komen. De landelijk netbeheerder verwacht rond 2030 met de bouw van het superstroomnet te beginnen.