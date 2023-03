Borssele heeft al snel een nieuwe dorpsraad

Dat zo snel een nieuw bestuur is gevormd, is voor Borssele een belangrijke zaak. Juist in tijden waarin er veel op het dorp af komt (twee nieuwe kerncentrales, een extra hoogspanningsstation om windenergie af te voeren en in de nabije omgeving een enorme parkeerplaats voor vrachtwagens die naar het havengebied komen), is het van groot belang dat het dorp vertegenwoordigd wordt.