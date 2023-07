Borsele wil snel informatiecentrum nieuwe kerncentrales, maar Den Haag heeft geen haast

Muziekthea­ter brengt historie 600-jarige Grote Kerk in Goes tot leven

De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes viert dit jaar een bijzondere verjaardag. Op 8 juni was het exact 600 jaar geleden dat de kerk werd gewijd aan de heilige Maria Magdalena. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juli zijn er dagelijks twee muziektheatervoorstellingen in de kerk waarin de historie van het gebouw tot leven komt.