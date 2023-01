Borsele raadsleden zien nut van verdwijnen milieustraat (nog) niet in: ‘Veel te veel onduidelijkheid’

Het afwaarderen of verdwijnen van de milieustraat in Nieuwdorp is voor de Borselse gemeenteraad nog geen uitgemaakte zaak. Er is nog veel te veel onduidelijk over de gevolgen, vinden alle raadsleden.