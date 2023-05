Boerderij familie Braam staat pal aan de A58: ‘Maar dit is de allermooiste plek die je kunt bedenken’

Cel en tbs voor Kloetinger die vriend neerstak

De 32-jarige P. van der W. uit Kloetinge is vrijdag door de rechtbank in Middelburg voor poging doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden plus tbs met voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat hij uit de buurt blijft van het slachtoffer.