Belofte maakt schuld: Nieuwdorp krijgt gewoon z’n nieuwe hart, ook als dat veel duurder wordt

Twee gewonden bij ongeluk met vijf auto's op Deltaweg

Op de Deltaweg bij Goes is vanochtend een file ontstaan na een ongeluk waar vijf auto's bij waren betrokken. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Door het ongeval liep het verkeer op verschillende punten rond knooppunt De Poel vast. Ook bij de afslag Goes Zuid stonden files.

23 januari