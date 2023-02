Auto belandt op z'n kop in sloot in Ovezande

necrologie Geliefde oud-voorzitter Eddie Bogaert (73) overleden

Hij had gehoopt ‘nog een paar weken te hebben’, zo gaf Eddie Bogaert deze week aan in een interview met deze krant. Maar het was hem niet gegund. Vrijdagochtend overleed de geliefde oud-voorzitter van The Ride for the Roses op 73-jarige leeftijd aan slokdarmkanker, slechts een paar dagen na een indrukwekkend eerbetoon dat hij kreeg van wielerliefhebbers en zijn ‘wereldkampioentje’ Shirin van Anrooij.