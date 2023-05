Adri Menheere (69): ‘Mosselen en oesters verkopen ze ook in Amsterdam’

eens een zeeuwAdri Menheere (69) woont in Amsterdam, maar werd geboren in Kwadendamme. Hij werkte als onderwijzer in Heinkenszand en Ovezande en vertrok in 1980 uit Zeeland om in Amsterdam Nederlandse Taal- en Letterkunde te studeren. Na zijn studie werd hij onderwijzer in Abcoude en daarna lerarenopleider aan de pabo van de HvA. Recent bracht hij zijn derde gedichtenbundel uit met als titel: ‘Wat was blijft – Jeugdherinneringen en andere Zeeuwse zaken’.