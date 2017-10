Zwitsers spoelen jaarlijks duizenden kilo's goud en zilver door het riool

Onderzoekers hebben ontdekt dat er vorig jaar in Zwitserland voor circa 2,5 miljoen euro aan zilver en goud in het afvalwater is terechtgekomen. Het ging in totaal om ongeveer 3000 kilo zilver en nog eens 43 kilo puur goud. De microscopisch kleine stukjes edelmetaal zijn waarschijnlijk vrijgekomen tijdens productieprocessen in de horloge-, farmaceutische en chemische industrie.

Volgens Bas Vriens, een onderzoeker die bij de wateranalyse betrokken was, zijn in de Zwitserse afvalwatersystemen alleen zeer kleine deeltjes zilver en goud aangetroffen. ,,Je hoort weleens verhalen van ruziënde echtelieden die trouwringen of andere juwelen door het toilet spoelen, maar die hebben we helaas niet gevonden. Het aangetroffen goud en zilver bestaat vooral uit stof dat een microgram of nog minder weeg. Tel je alle vondsten echter bij elkaar op, dan kom je uit op een substantieel gewicht en een imposante totaalwaarde'', legde hij uit aan The Huffington Post.

Nu de onderzoeksresultaten bekend zijn en overhandigd aan de Zwitserse overheid, wordt nagedacht over een methode om de edelmetalen uit het afvalwater te filteren. Het stof en slijpsel blijven achter in slib dat later wordt verbrand. Er bestaan al wel manieren om het goud en zilver daaruit te halen, maar die zijn vooralsnog te duur. ,,De kosten van het terugwinnen wegen niet op tegen de uiteindelijke opbrengst. Dus voorlopig zal er nog voor een vermogen in het niets verdwijnen'', aldus Vriends.

Zinloos

Hij benadrukt dat er nog geen huis-tuin-en-keukenmanier bestaat om het goud en zilver thuis terug te winnen. ,,Het heeft geen zin om afvalwater in een pan te doen en dit net zo lang te koken tot alles is verdampt en er wat edelmetaal overblijft. Daarvoor zijn de hoeveelheden echt te klein. Je zou honderdduizenden liters moeten koken om al dan niet iets over te houden.''

De enige plekken in Zwitserland waar het, financieel gezien en op industrieel niveau, zin kan hebben de edelmetalen terug te winnen zijn de kantons Jura en Ticino: regio's waar veel bedrijven zitten die kostbare horloges en sieraden produceren waarin goud en zilver zijn verwerkt. Op dit moment gebeurt dat echter nog niet.