Zonder juiste medicijnen wil Zoraya (22) uit Oldenzaal niet verder leven

Ze heeft de muziek al uitgezocht. Marco Borsato mag haar nabestaanden troost bieden. Zoraya sloot een uitvaartverzekering af die haar crematie vergoedt bij zelfmoord. ,,Iedereen moet recht hebben op een mooi en waardig einde. Waarom moet dat via een achterdeur?" Ze bepleit een slotakkoord zonder touw, trein of torenflat.



Op Zoraya's rechterarm zijn een puntkomma met een versleten boek in inkt vereeuwigd. ,,Dat staat voor mijn depressie, een verhaal dat nog niet af is."



Op de andere pols zijn legpuzzelstukjes getatoeëerd, met de tekst 'Different Not Less'. Dat verbeeldt haar autisme. Twee verstrengelde hartjes staan voor haar relatie met Stein (34), die ze vanaf haar zeventiende kent. ,,Een vriend helpt heel erg. Zonder hem was ik er niet meer geweest." Haar lijf 'vertelt' op die manier de ups en downs van een jong leven.



Ze draagt zwart, bijna altijd. Boven haar ogen zijn gestileerde wenkbrauwen getrokken. ,,Op de middelbare school was ik gothic, maar daar word je te oud voor. Bovendien kan ik niet met dikke eyeliner achter de kassa." Ze giechelt, vaak en ontwapenend.