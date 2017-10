Zogenoemde vuurduivel vernietigt bos in Portugal

In Portugal is bij bosbranden dit weekend een bijzondere vuurtornado gefilmd. Een vuurtornado ontstaat als vuur met zand en opstijgende wind in contact komt. De temperatuur kan oplopen tot meer dan 1.000 graden. Deze zomer waren er ook al bosbranden in Portugal, daarbij kwamen 64 mensen om het leven.