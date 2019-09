‘Zo, wat vind je hiervan?!’ Flatulente arrestant zet agenten in de stank

Het is overigens niet de eerste keer dat een arrestant agenten de wind van achteren geeft. In 2008 werd de 34-jarige Jose Cruz in het Amerikaanse West-Virginia aan de kant gezet, omdat een van zijn koplampen niet brandde. Cruz moest een nuchterheidstest doen en mocht naar aanleiding daarvan zijn roes in een cel uitslapen.



Op het bureau uitte hij middels een ferme broekhoest zijn ongenoegen en wapperde de misselijkmakende stank met zijn hand richting de agenten. ,,Het gas was zeer geurig en het contact ermee was beledigend en provocerend’’, luidde de aanklacht tegen Cruz. De openbaar aanklager liet de zaak uiteindelijk waaien.



Als je op de loop bent voor de politie werkt winderigheid ook niet in je voordeel, zo bleek in geval van een voortvluchtige man in de staat Missouri. ,,Als je wordt gezocht en agenten ontdekken je verstopplek omdat je zulke harde scheten laat, dan heb je met recht een schijtdag’’, schreef de sheriff van Clay County op Facebook.