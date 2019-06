Zakkenroller op Ibiza aan de haal met peperduur McLaren-horloge

Nieuw horrorinci­dent in verpleeg­huis waar comapatiën­te zwanger raakte van verpleger

21 juni Een verzorgingstehuis in de Amerikaanse stad Phoenix (Arizona) - waar vorig jaar een 29-jarige comapatiënte zwanger raakte na ongewenst contact met een verpleger - is opnieuw in opspraak geraakt door een horrorverhaal. De overheid dreigt de vergunning van de instelling in te trekken, omdat recent meermaals maden werden aangetroffen onder het verband van een man met een stoma. ,,Een extreem zorgwekkend incident in de patiëntenzorg”, briest het ministerie van Volksgezondheid in Arizona.