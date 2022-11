Whiskyfles met boodschap uit 1887 aangetroffen onder opengebroken vloer Schots huis

Het blijkt om een boodschap te gaan van twee mannen die de oorspronkelijke vloer in het huis hadden gelegd. Loodgieter Peter Allan kon zijn ogen niet geloven toen hij de vloer openbrak in het huis van de familie Stimpson om een nieuwe radiator te plaatsen. Onder de vloer lag nog een andere vloer, waarop hij de 135 jaar oude fles aantrof. ,,De kamer is 3 bij 4,5 meter groot en ik heb preciest op die plek gesneden waar die fles lag, zonder dat ik het wist. Het is ongelofelijk’’, zo vertelde hij aan BBC Scotland.

De loodgieter bracht Stimpson onmiddellijk op de hoogte van de opmerkelijke vondst. De huisarts reageerde enthousiast en vol ongeloof. ,,Toen ik mijn kinderen van 8 en 10 van school oppikte, vertelde ik hen dat ik heel spannend nieuws had. Ze vroegen me of ze hotdogs zouden krijgen’’, vertelt ze aan BBC. ,,Ze waren erg opgewonden toen ze hoorden dat er flessenpost gevonden was, ze dachten dat het een schat kon zijn.’’

Het gezin besloot het briefje uit de fles te halen, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Het papiertje begon te scheuren, waardoor er uiteindelijk voor werd gekozen om de fles stuk te slaan.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het briefje uit de whiskyfles. © RV

Het briefje was ondertekend en van een datum voorzien door twee mannen: “James Ritchie en John Grieve hebben deze vloer gelegd, maar zij hebben niet de whisky opgedronken. 6 oktober 1887.”

Het gezin wil het briefje nu zorgvuldig bewaren. ,,Ik denk dat we het zullen inlijsten, samen met een deel van de fles. Het is zoiets fascinerends om in huis te hebben. Te bedenken dat dat daar al die tijd heeft gelegen, dat het daar voor altijd had kunnen liggen, dat is niet te bevatten.’’

Stimpson laat weten nu opnieuw een fles met een brief onder de vloer te willen verbergen, voor mogelijk ooit een nieuwe historische ontdekking.