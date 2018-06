Werkloze 30-jarige die weigerde ouderlijk huis te verlaten nu toch vertrokken… naar Airbnb

In februari stuurden zijn ouders hem een eerste keer een juridische aanmaning om het ouderlijke huis in Camillus, New York te verlaten, nadat hij niet in actie kwam toen ze het hem vriendelijk vroegen. Er volgden nog vier aanmaningen, maar de zaak eindigde uiteindelijk eind vorige maand voor de rechter. Die vond dat de man binnen een redelijke termijn moest vertrekken.



Michael Rotondo noemde het oordeel van de rechter schandelijk. Hij weigerde met zijn ouders in gesprek te gaan. Op de beschuldiging dat hij geen huishoudelijke taken op zich neemt of geen huur betaalt, zou hij hebben gezegd dat dat nooit eerder van hem werd verwacht. Hij weigerde om het huis te verlaten. In aanloop naar de zitting gaf hij tegenover de New York Post wel toe dat de situatie thuis ongemakkelijk werd.



Rotondo is nog altijd boos op zijn ouders en voelt zich opgejaagd door hen. ,,Ik denk dat het echt oneerlijk is dat ik niet genoeg tijd krijg om mijn verhuizing voor te bereiden”, klinkt het. ,,Maar ik ben uiteindelijk wel blij dat ik er eindelijk weg ben.”