Wat een ezel! (en hij is nog niet uitgegroeid)

,,Ze zijn erg sterk, maar hij is een grote vriendelijke reus en komt altijd aanzetten voor een aai over zijn kop’’, aldus verzorger Ross. ,,Er zit totaal geen kwaad in hem en hij heeft een heel rustig karakter.’’ Derrick slijt zijn dagen al spelend met andere ezels en loopt als een hondje achter mensen aan. Tracy: ,,Het is net een grote hond, hij volgt je voortdurend en wijkt niet van je zijde.’’



Volgens het Guinness Wereldrecordboek woont de huidige wereldkampioen in het Amerikaanse Texas en luistert naar de naam Romulus, weet lokale nieuwssite Lincolnshirelive. Ook dat ‘monster’ is een American Mammoth Jackstock-ezel. De Amerikaanse reus was negen toen hij, met zijn 1 meter 76 en een beetje, in 2013 werd uitgeroepen tot ’s werelds grootste ezel.