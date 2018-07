Vrouw wil geld opnemen met gestolen ID-kaart, maar treft eigenaar bij bank

Toeriste dobbert 21 uur lang rond op zee, nadat luchtbed afdrijft van de kust

29 juni De 55-jarige Olga had zich haar vakantie in Griekenland wellicht anders voorgesteld. De toeriste dobberde rustig op zee met haar luchtbed toen ze plots door de sterke stroming werd meegesleurd. Pas 21 uur later werd ze teruggevonden op elf kilometer van de kust: onderkoeld en zwaar verbrand, maar nog in leven.