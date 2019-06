Vrouw overleeft bizar ongeluk met kermisattractie

Worden outfits van kant de nieuwe zomermode voor mannen?

12 juni Als het aan het Amerikaanse modemerk Hologram City ligt, kunnen mannen zich deze zomer met een gerust hart op straat vertonen in shorts en shirts van doorschijnend kant in mierzoete kleuren en zwart en wit. Op de website van het bedrijf worden de luchtige herensetjes aangeprezen voor een paar tientjes per item, maar de vraag is of er inmiddels een run is ontstaan op de creaties.