Vrouw doodsbang door camera van Action

Hamer trok geschrokken de stekker uit het stopcontact. ,,Ik rende naar de camera, trok de stekker er uit en gooide hem in een doos.. Ik was vol angst en dacht even dat ik gek werd. Ik word bekeken, maar hoelang al? Wat heeft die persoon gezien van mij? Mijn huis, mijn persoonlijke bezittingen...'' Hamer doet haar relaas op Facebook . Ze smeekt winkelketen Action om de camera uit het assortiment te halen. Hamer krijgt veel bijval, maar in de reacties wordt ook gezegd dat zoiets niet kan gebeuren als de gebruiker het standaardwachtwoord aanpast.

Pup

De Brummense had het gadget, dat werkt via WiFi, gekocht om haar pup in de gaten te kunnen houden. ,,Het meest ideale was daarbij dat je ook kunt praten via de webcam.''



Samen met een vriendin sloot ze het apparaat later nogmaals aan. In het filmpje dat ze daarvan op Facebook deelt, is te horen hoe ze in het Frans en Engels wordt toegesproken. Als haar een onzedelijk voorstel wordt gedaan, vindt ze het genoeg geweest: ,,We haalden de stekker er uit en deden de camera weer in de doos.. Huilend, van slag.''



De Brummense vraagt andere facebookgebruikers om het bericht te delen. Daar is inmiddels meer dan tweeduizend keer gehoor aan gegeven.