Vlaams voetbalelftal krijgt 84 doelpunten tegen in twee wedstrijden

Afgelopen zondagnamiddag vloog er gemiddeld elke 1 minuut en 55 seconden een bal tegen de netten tijdens de wedstrijd tegen koploper KVC De Toekomst-Borsbeke. 47-0 werd het. Twee dagen daarvoor kregen ze ook al een afstraffing van jewelste: toen verloren de dames met 0-37, van diezelfde tegenstander. Liefst 84 keer moest doelvrouw Evelien Schollaert (26) zich afgelopen weekend dus omdraaien. Rode lantaarn Herzele-Ressegem kreeg dit seizoen al 223 goals te slikken.

Elke week beter

,,Om de twee minuten een bal zien passeren: plezant is anders, natuurlijk", vertelt Evelien. ,,Maar de knalrode cijfers van dit weekend: daar hoort wel wat extra uitleg bij. Borsbeke steekt er met kop en schouders bovenuit. Zij scoorden dit seizoen al 241 keer. Verscheidene andere ploegen uit de reeks hebben al forfait gegeven voor hun wedstrijd tegen Borsbeke, omdat ze dan 'maar' met 5-0 verliezen. Wij besloten na wat getwijfel om de uitdaging toch aan te gaan, ook al hebben we onze vrouwenploeg pas begin dit seizoen opgericht - voor het plezier. We zijn groentjes. Zelf speel ik al tien jaar voetbal, maar verschillende speelsters raken voor het eerst een voetbal aan." Dat de geel-rode vrouwen van Herzele-Ressegem in eenzelfde weekend dan nog eens twéé keer tegenover de uitblinker van de reeks stonden, hielp natuurlijk ook niet. ,,Tja, dan valt zo'n pak slaag uiteraard erg op", lacht Evelien. ,,We wisten heus wel dat we dit konden verwachten. Als we vrijdag met meer dan 30-0 verliezen, dan drinken we zondag allemaal een 'jeneverke' voor de match, grapten we nog. En we hebben het gedaan ook. “

Evelien haalde er overigens nog een paar ballen uit, afgelopen weekend. ,,Stel je voor dat het nóg erger was geweest. We worden elke week beter. Verloren we begin dit seizoen nog met 19-0 van Ninove - toch tweede in de stand - dan was dat in de terugwedstrijd nog ‘maar' met 0-9. Zelf konden we ook al één keer scoren. We hebben het gevierd alsof we de wedstrijd gewonnen hadden."

