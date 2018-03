Verschillend gekleurde tweeling op de cover van National Geographic

Mensen die commentaar gaven op de meisjes waren niet openlijk vijandig of oordelend - gewoon heel nieuwsgierig, zegt Amanda. ,,En met de tijd zagen mensen de schoonheid in hen.'' Amanda, die als assistent thuiszorg werkt, noemt Millie en Marcia haar 'een-op-een-miljoen' wonder.



Het verhaal van de tweeling maakt deel uit van The Race Issue, een speciale uitgave van ,National Geographic, die verkent hoe ras ons definieert, scheidt en verenigt. Aanleiding vormt de moord op Martin Luther King jr., dit jaar vijftig jaar geleden. Hij was een van de prominentste leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Er volgen dit jaar meerdere uitgaves over verschillende rassen, etnische en religieuze groepen - onder anderen moslims, latino’s, Aziatisch-Amerikanen en indianen- en hun veranderende rollen in de 21e eeuw.