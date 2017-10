Verontrustende trend: oogboltattoo kan leiden tot blindheid

Volgens Gallinger had haar inmiddels ex-vriend verzekerd dat het aanbrengen van de bijzondere tatoeage - die sinds 2005 vooral populair is onder gevangenen en in het criminele circuit in Amerika - ongevaarlijk zou zijn. Maar vervolgens ging het helemaal mis. Nadat ze onder plaatselijke verdoving was getatoeëerd had het model veel pijn en begon haar oog op te zwellen. Een arts die ze bezocht kon niks vreemds vinden, maar omdat Catt stekende pijn, vaag zicht en een dik oog bleef houden, bezocht ze dagen later een tweede dokter die groot alarm sloeg. Op korte termijn moet ze een operatie ondergaan waarbij de irriterende, hard geworden inkt uit haar oog zal worden verwijderd, zo vertelde ze aan de Huffington Post.



De vriend die de tatoeage bij het model aanbracht heeft inmiddels gereageerd op het incident. Hij stelt dat Catt Gallinger zich niet hield aan de nazorg zoals het druppelen van haar ogen. ,,Als ze dat had gedaan, was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest.'' In de Verenigde Staten en Canada gaan inmiddels stemmen op om de opmerkelijke tatoeagevorm te verbieden, omdat het regelmatig mis gaat. Het gevaar bestaat namelijk dat de tatoeëerder te dicht bij het netvlies komt en zo permanente schade aanricht.



Twee jaar geleden kwam de extreme tatoeagevorm wereldwijd in het nieuws toen crimineel Jason Barnum werd veroordeeld tot 22 jaar cel wegens poging tot moord en een reeks overvallen in Alaska. De zaak kreeg veel aandacht in de media, vooral omdat de veroordeelde er bijzonder angstaanjagend uitziet. Zijn gezicht zit vol tatoeages en vooral zijn rechteroog valt op. Dat is volledig zwart getatoeëerd. Nadat Barnum achter de tralies was gezet, doken in de VS steeds meer mensen op met dergelijke tatoeages in het oog.