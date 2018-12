‘Vermoord’ Australisch meisje (14) slaat munt uit haar onwaarschijnlijke verhaal

Vier jaar lang dacht haar familie dat een seriemoordenaar de veertienjarige Natasha Ryan omgebracht had. Maar tijdens het proces van de vermeende dader werd het Australische tienermeisje plots gevonden. De politie had zo’n 250.000 euro aan de zoektocht naar Ryan gespendeerd. Zelf zou ze samen met haar ‘ontvoerder’ daarna méér verdiend hebben aan de rechten op haar onwaarschijnlijke verhaal.

Natasha Ryan hield twintig jaar geleden Australië en de rest van de wereld voor de gek. Ze verdween op 31 augustus 1998 in Rockhampton in de Australische deelstaat Queensland. Leonard John Fraser, een psychopathische seriemoordenaar, noemde ook Natasha Ryan als een van zijn vijf slachtoffers. Vijftien jaar geleden liep het moordproces tegen Fraser in Brisbane. Dat was aan de gang toen op 10 april 2003 de speurders, die dan al jaren naar de verdwenen tiener hadden gezocht en haar dood waanden, Natasha Ryan dan toch levend en wel terugvonden in een kledingkast in een huis niet ver van waar haar ouders woonden.

Nog geen twee jaar later kwam uit dat de veertienjarige Ryan al in 1998 een relatie had met de 21-jarige melkboer Scott Black. Ze trok bij hem in en Black verstopte haar in een kast in zijn huis. Vandaar Ryans bijnaam in Australië: ‘meisje in de kast’. Vier en een half jaar lang verschool ze zich bij haar vriendje op verschillende locaties in Rockhampton en in het nabijgelegen kuststadje Yeppoon. Ze kwam nauwelijks buiten. Om vooral niet betrapt te worden fabriceerde ze zelfs eigenhandig haar maandverbanden met reepjes handdoek. Haar laatste schuilplaats bevond zich niet ver van haar ouderlijke huis.

Volledig scherm Scott Black en Natasha Ryan.

Natasha Ryan was een lastige tiener, die constant ruzie maakte met haar moeder en door haar school geschorst werd. Van die situatie vluchtte ze weg met haar geliefde, Scott Black. “Hij beschermde me en ik was de oorzaak. Het was mijn schuld dat hij dat deed”, zei ze later in een interview met New Idea in 2007. “Het was mijn eigen beslissing om weg te lopen.”

Uit die interviews haalde ze wel wat geld. 60 Minutes van Channel 9 en twee tijdschriften zouden naar verluidt 155.000 betaald hebben voor haar exclusieve verhaal. Ook van de internationale kreeg ze daarvoor geld. Voor de Britse tabloid News of the World poseerde ze zelfs in ‘haar kast’. Ze verkocht de foto’s van haar zwangerschappen én die van haar huwelijk met haar ‘ontvoerder’ Scott Black in 2008. Die laatste deal zou zo’n 120.000 euro opgebracht hebben.

Volledig scherm Natasha Ryan toen ze gevonden werd in 2003. © REUTERS

Er werd geopperd dat al dat geld naar het dure politieonderzoek zou moeten gaan. En ook dat het koppel naar de cel moest. In 2005 werd Scott voor meineed veroordeeld tot drie jaar gevangenis, waarvan hij 12 maanden moest zitten. Ryan kreeg een kleine boete van iets meer dan 600 euro omdat ze verantwoordelijk was voor het nutteloze onderzoek. De boete voor Scott Black was 1.850 euro. In tegenstelling tot de door de rechtbank daartoe financieel niet in staat geachte Ryan, moest hij wél bijna 10.000 euro ophoesten voor het speurwerk van de politie.