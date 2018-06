Televisiekijkende arts ontdekt kankergezwel bij realitykandidate

Voigt, die werkt in het universitaire ziekenhuis NYU Langone Health, keek 's avonds thuis naar Beachfront Bargain Hunt waarin kandidaten betaalbare strandhuizen op de kop moeten tikken. Zijn blik viel meteen op de hals van een kandidate.

,,Die bobbel ter hoogte van de keel zag er asymmetrisch uit en leek wel een gezwel", verklaart de man aan The New York Post. ,,Ik raakte nog meer overtuigd toen ik haar zag praten en de bewegingen nader bestudeerde. Ik dacht bij mezelf, zou de vrouw weten dat ze mogelijk kanker heeft?"



Voigt zette de tv stil, dacht even na en vond het zijn plicht om haar op te sporen. De arts, die in zijn carrière al duizenden patiënten met vergelijkbare symptomen onderzocht, richtte zich tot de sociale media. Hij maakte een clipje van het realityprogramma en vroeg via Facebook om de beelden te delen.

Mirakel

Het filmpje bereikte twee weken later kandidate Nicole McGuinness (32) in haar woonplaats Havelock (North Carolina), zo'n 900 kilometer ten zuiden van New York. Voigt vroeg haar met spoed een dokter te raadplegen. Zijn vermoedens bleken juist. McGuinness onderging een biopsie en werd gediagnosticeerd met schildklierkanker.

De vrouw die in het verleden al een hersentumor overwon, is nu de strijd aangegaan met de kanker. ,,Het is een mirakel dat hij het zag", zegt McGuinness tegen ABC. Ze vloog naar New York om dokter Voigt in de tv-studio van 'Good Morning America' persoonlijk te bedanken. Hij is voorzichtig optimistisch over haar prognose. ,,Sociale media zorgen vaak voor fake-nieuws en ergernis, maar hier hebben ze echt tot iets moois geleid", aldus dokter Voigt.