Student stript bij afstuderen na opmerking van docent over 'te korte' broek

Letitia Chai was zich van geen kwaad bewust toen ze in een blouse en een korte spijkerbroek de generale repetitie deed voor haar afstudeerpresentatie over Tibetaanse vluchtelingen in India. Ze was dan ook verbijsterd toen haar docente Rebekah Maggor ten overstaan van de hele klas vroeg of ze deze outfit daadwerkelijk wilde gaan dragen, vertelt Chai aan de universiteitskrant van de Cornell University in Ithaca.



De professor zei volgens de studente dat je als spreker een statement maakt met je kleding en dat haar broekje wel erg kort was. De mannen in de klas zouden vooral oog hebben voor Letitia's lichaam en minder voor haar presentatie, vreesde de docente. Een uit het veld geslagen Letitia liep de klas uit, waar de docente het volgens haar alleen maar erger maakte.