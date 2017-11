Sahar viel 40 kilo af en onderging 50 operaties om op idool te lijken

Kunstgebit overleden sekteleider Charles Manson naar griezelmuseum

27 november Een kunstgebit van de vorige week overleden Amerikaanse sekteleider Charles Manson (83), die 45 jaar achter de tralies zat voor het aanzetten tot een aantal gruwelijke moorden, wordt binnenkort tentoongesteld in een griezelmuseum in Las Vegas. Het gaat om valse tanden die in 2010 van Manson werden gestolen toen hij in de gevangenis stond te douchen.