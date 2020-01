's Werelds kortste mobiele man (27) overleden

Magar kreeg de afgelopen jaren een enorme schare fans die zich verenigden in een naar hem genoemde stichting. Het was ook deze stichting die in 2009 een brief naar Guinness World Record in Londen stuurde met een officiële aanvraag voor een plaatsje in het Guinness Book of World Records. Khagendra kreeg door zijn geringe lengte een plek op die beroemde recordlijst.



Hij was op zijn achttiende verjaardag 67,08 centimeter lang. Dat leverde hem de titel op van kortste man die op eigen kracht kon bewegen. De circa 7 centimeter kleinere Junrey Balawing kan volgens de organisatie niet zonder hulp staan of lopen.