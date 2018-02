Rel in China: 'tv-sketch met zwart geschminkte vrouw extreem kwetsend'

Maar liefst 800 miljoen mensen keken naar de uitzending waarin een Aziatische actrice zwart geschminkt en met overdreven grote billen de Chinees-Afrikaanse banden viert. Ze heeft een weelderige fruitmand op haar hoofd en draagt traditionele kleding. Ook wordt ze vergezeld door een man in een apenkostuum. Kenners noemen de show 'het meest bekeken tv-programma op de wereld'.



Het gebruik van make-up om zwarte mensen te portretteren is controversieel en wordt door veel mensen als zeer kwetsend ervaren. Zelf menen de makers dat hun tv-sketch niet aanstootgevend bedoeld was. De kwestie zou op sociale media zijn uitvergroot. ,,Wij hebben mensen met een donkere huidskleur absoluut niet willen kwetsen. Dit is domweg verkeerd geïnterpreteerd", aldus de komieken in een verklaring.