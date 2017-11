Regenwormen kunnen probleemloos seks hebben in vlijmscherp Marszand

Volgens Wamelink, die zichzelf 'ruimtelandbouwer' noemt, is zijn ontdekking goed nieuws voor mogelijk toekomstige expedities naar Mars. ,,Als daar ooit in een overdekte omgeving groenten worden verbouwd, kunnen de wormen dood plantenmateriaal samen met bacteriën verteren, de bodem fijnmalen, nieuwe voedingstoffen produceren en op die manier een bijdrage leveren aan de kringloop'', verzekert Wamelink.



Voor zijn experiment gebruikt de onderzoeker overigens geen echte Marsgrond, maar een door ruimtevaartorganisatie NASA nagemaakt zandmengsel. ,,Zand van Mars is er niet. Wel hebben de karretjes die over die planeet reden de bodem op samenstelling geanalyseerd. Zand uit een gebied in de Mojavewoestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten blijkt voor bijna 100 procent op de Marsbodem te lijken. NASA heeft dat zand voor experimenten bewerkt en verkoopt het aan onderzoekers voor 2500 euro per 100 kilo. In dat materiaal heb ik doodgewone Hollandse polderwormen gezet. Na verloop van tijd bleken die zich te hebben vermenigvuldigd.''