Python met honderden teken uit zwembad gehaald

Dierenartsen verwijderden in totaal 513 teken, aldus slangenvanger Tony Harrison. Het kostte uren om alle beestjes weg te halen. Vooral de kleine teken die onder zijn huid zaten waren lastig. ,,Zijn hele gezicht was opgezwollen en bloedde door alle teken.”



Hij verwacht dat het dier, dat de naam Nike heeft gekregen, zal herstellen. Al zal het nog wel even duren voor hij weer vrijgelaten kan worden.



Vermoedelijk was de slang ziek door hittestress of droogte, waardoor de parasieten hun kans schoon zagen om zich op hem te nestelen. Harrison denkt dat het dier in het zwembad een poging deed om de teken te verdrinken.



Het is niet ongebruikelijk dat teken zich nestelen op slangen, maar in zulke grote aantallen wel.