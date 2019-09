Piloot komt niet opdagen en daarop vliegt ‘passagier’ zelf met toestel naar Spanje

video‘Uw piloot is niet komen opdagen, maar er zit een man op uw vlucht die met het toestel zal vliegen’, dat kregen passagiers te horen, toen ze zondag in Manchester aan de gate verschenen om naar de Spaanse stad Alicante te reizen. Aanvankelijk was gemeld dat de vlucht uren vertraging zou hebben, maar opeens mocht iedereen toch aan boord. Reddende engel bleek een andere piloot, die als passagier op de vlucht zat en aan zijn vakantie wilde beginnen.

Een van de passagiers deelde filmpjes, waarop ‘alternatieve’ piloot Michael Bradley te zien is, in vakantietenue. Hij was zondag met zijn gezin op weg naar Alicante en vertelde net voor vertrek aan de passagiers in het vliegtuig hoe de vork in de steel zat.

,,Mijn vrouw, die op rij 15 zit met mijn zoontje, maakte me vanochtend wakker en zei: ‘onze vlucht is met twee uur vertraagd omdat er een piloot te weinig is’. Net voor we door de beveiliging gingen, vroeg ik me af of ik niet zelf zou vliegen”, klonk het in het Britse Manchester. Daarop belde de piloot, die vloog met EasyJet waar hij ook voor werkt, zijn baas. ,,Ik ben in de terminal en heb momenteel niets te doen. Ik heb mijn vliegvergunning en mijn paspoort bij en ik zou heel graag op vakantie willen vertrekken. Als je een gunst nodig hebt: ik sta klaar.”

Applaus

Hij werd teruggebeld en kreeg heel vriendelijk de vraag of hij inderdaad met het toestel wilde vliegen. ,,Dus als jullie het niet erg vinden dat een van je piloten er vandaag uitziet zoals ik’’ verwijzend naar de vakantiekleding die hij droeg, ,,vertrekken we naar Alicante.” Op de beelden is te zien hoe daarop luid applaus en gejuich losbarst in het vliegtuig. EasyJet bevestigt het verhaal. Volgens een woordvoerder van de vliegmaatschappij was de originele crew van de vlucht niet beschikbaar als gevolg van een probleem bij de luchtverkeersleiding in Frankrijk afgelopen weekend.

,,We zijn onze piloot die met zijn familie van Manchester naar Alicante reisde, dankbaar dat hij wilde inspringen”, aldus EasyJet in de Britse media. ,,Daarom zijn onze klanten op hun bestemming aangekomen. Het toont ook de betrokkenheid en toewijding van onze crew. Alles is volgens de voorschriften gebeurd, want onze invallende piloot had zijn paspoort en zijn vliegvergunning bij. Veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit.”

De woordvoerder benadrukte ook op dat het om een ‘uitzonderlijk’ geval ging en dat Bradley net vier dagen vrij was geweest en ook volgens de officiële rusttijden wettelijk mocht vliegen.