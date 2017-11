Onwetende Amerikaan heeft miljoenen aan de muur

Hoewel de afbeelding volgens experts miljoenen dollars waard is, heeft Abrams geen haast om hem van de hand te doen. De foto hing jarenlang aan de muur in een kamer die hij verhuurde via Airbnb. ,,Als ik had geweten dat het een van de meest bekende foto’s uit de geschiedenis was, dan had ik meer gevraagd voor de kamer,” lacht hij.



Hoeveel de foto precies zou kunnen opbrengen, weet hij echter niet. ,,Mensen vragen me voortdurend: wat denk je dat het waard is? Ik zal er eerlijk gezegd geen prijs op zetten. Het is onbetaalbaar," vertelt Abrams aan het lokale tv-station KRQE-TV. Voor de zekerheid bewaart hij de foto voortaan wel in een kluis.



Tot op heden zijn er slechts twee andere authentieke foto’s van Billy the Kid gekend. Een ervan, waarop hij croquet speelt, werd in 2010 voor twee dollar gekocht in een rommelwinkel in Fresno, California en wordt nu op zo’n vijf miljoen dollar geschat. Volgens experts zou een foto met zowel Billy the Kid als Pat Garrett nog veel meer dan vijf miljoen dollar kunnen waard zijn. In 2011 ging een portret van de outlaw in Denver, Colorado, onder de hamer van 2,3 miljoen dollar.