Ontdekking: met menselijke tranen kan elektriciteit worden opgewekt

De uitvinders, die hun bevindingen deze week publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Physics Letters, spreken van een doorbraak maar waarschuwen voor te veel enthousiasme over de nieuwe alternatieve energiebron. Op dit moment is de hoeveelheid elektriciteit die kan worden opgewekt namelijk nog te klein om er bijvoorbeeld een mobiele telefoon mee op te kunnen laden.



De manier van energie opwekken met behulp van druk op een materiaal bestaat al langer en heet officieel piëzo-elektriciteit. Het kan al met kwarts , botten en hout. Maar dat het ook met specifieke eiwitten kon was nog niet bekend. De ontdekkers zijn in hun nopjes nu blijkt dat lysozymkristallen energie blijken te kunnen produceren. ,,De mate van piëzo-elektriciteit in de kristallen is significant'', jubelt onderzoeker Aimee Stapleton van de University of Limerick in de publicatie.



Behalve in tranen zitten de kristallen ook in speeksel en melk die wordt geproduceerd door zoogdieren. Het is verder aangetroffen in eieren van vogels. ,,Er is genoeg van om serieus mee aan de slag te kunnen gaan'', wordt geschreven door het onderzoeksteam. De wetenschappers hebben al voorzichtig nagedacht over toepassingen van de met hulp van de kristalletjes opgewekte energie. Zo wordt gedacht aan energie die bijvoorbeeld onderhuids aangebrachte medicijn- of insulinepompjes kan aandrijven. De verwachting is ook dat de nieuwe energievorm uiteindelijk in gsm's zal worden gebruikt om ze zuiniger te maken.