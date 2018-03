Noord-Ierse man (84) blijkt luchtbel te hebben op plek van brein

Met andere woorden: er waren geen duidelijke aanwijzingen voor zijn medische klachten. Dus werd er besloten om een CT-scan en een MRI te nemen. Daarop volgde een alarmerende conclusie: waar normaal de rechter frontale kwab van zijn brein moest zitten, zagen de artsen enkel een grote luchtbel. ,,We stonden allemaal perplex'', aldus dr. Finlay Brown.



De lege ruimte was zo extreem groot dat de artsen aan de man vroegen of hij niet vergeten te melden was dat hij een zware hersenoperatie ondergaan had. Maar dat bleek niet zo te zijn.



De afwijking heet pneumocephalus, waarbij er lucht ophoopt in de schedel. De aandoening is heel normaal na een hersenoperatie en kan in uitzonderlijke gevallen ook ontstaan na een infectie aan de luchtwegen of verwondingen aan het hoofd of het gezicht. In die omstandigheden gaat het echter om veel kleinere luchtzakjes, terwijl de 'leegte' hier een doorsnede van maar liefst negen centimeter had.