NASA-sonde moet wereld redden van monsterasteroïde

Ruimtevaartorganisatie NASA werkt aan een sonde die de richting aarde koersende monsterasteroïde Bennu - een brok steen met een lengte van 500 meter en een gewicht van 79 miljard kilo - van baan kan doen veranderen of laten exploderen. Hoewel de kans dat de ruimterots daadwerkelijk bij ons inslaat 'slechts' 1 op 2.700 is, vindt NASA het gevaar groot genoeg om er nu al op in te spelen.

Volledig scherm Bennu is een gigant met een lengte van 500 meter. © NASA Berekeningen hebben aangetoond dat de in 1999 ontdekte asteroïde in het jaar 2135 kan inslaan. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, dan zullen de kleinkinderen van ouders die nu veertigers zijn dat doemscenario meemaken. Met de bestaande technologie is het onmogelijk om de potentieel catastrofale Bennu van baan te laten veranderen. Afbuigen kan eigenlijk alleen met een paar megaontploffingen op of in de buurt van de rots. Daarom wordt nu al gewerkt aan ruimtesonde HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle) om het eventuele gevaar te keren.



NASA weet nu al dat één HAMMER, met aan boord de krachtigste atoombom ooit, niet genoeg zal zijn om de asteroïde een nieuwe, minder dodelijke richting te geven. Waarschijnlijk zijn er tientallen nodig. Het bouwen van de 9 meter lange ruimtevaartuigen gaat naar verwachting per exemplaar circa 8 jaar duren. Hoewel het nog 117 jaar duurt voordat de rots op aarde kan inslaan, wil de ruimtevaartorganisatie de HAMMER's de komende decennia al realiseren.

Waarschuwing

Onder meer, omdat een reis van de gigantische bomraketten naar krachtpatser Bennu vele jaren kan gaan duren. En mocht er iets met één of meer HAMMER's gebeuren, dan wil de ruimtevaartorganisatie nog genoeg tijd hebben om nieuwe te sturen. ,,Hoe sneller we reageren, hoe meer opties we overhouden. Het ultieme doel is het leven op aarde in stand houden'', vertelde natuurkundige Kirsten Howley namens NASA aan de Britse tabloid The Sun. Zij benadrukte verder dat het Planetary Defense Coordination Office - een organisatie die inspeelt op potentiële gevaren uit het heelal - al regelmatig heeft gewaarschuwd voor Bennu.

Bennu is te klein om in één klap de hele aarde weg te vagen. Wel kan de rots een stad als New York zo plat als een dubbeltje maken. Bij een eventuele impact komt 1.200 megaton energie vrij. Dat is 80.000 keer meer dan de atoombom op Hiroshima. Hoewel Bennu wordt gezien als een NEO (Near Earth Object) en het gevaar relatief klein lijkt, heeft NASA er toch maar een ruimtevaartuig naartoe gestuurd: de OSIRIS-REx die 2 jaar geleden werd gelanceerd. Die sonde moet uiteindelijk monsters van Bennu naar de aarde brengen voor nadere studies. Ook kan de OSIRIS-REx nauwkeurig de exacte baan van de megarots bepalen. ,,Het kan best zijn dat Bennu's richting toch gevaarlijker is dan gedacht'', aldus Howley.