Motorliefhebber verwerkt eigen bloed in replica van Walking Dead-motor

De 47-jarige Paul Hofstra maakte samen met zoon Pieter (16) de motor van Daryl Dixon na uit de serie The Walking Dead. Hofstra ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen bloed gebruikte zodat de motor nagenoeg identiek is. In de serie zit er door het vele zombiegeweld namelijk ook veel bloed op de motor.