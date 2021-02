Moordverdachte in VS kookte hart van slachtoffer met aardappelen

Identiek­ste eeneiige tweeling ter wereld onder vuur wegens gevaarlij­ke levens­stijl

18 maart De Australische zussen Anna en Lucy DeCinque - die de identiekste eeneiige tweeling ter wereld worden genoemd - worden bedolven onder de kritiek omdat ze op filmkanaal YouTube hebben verklaard dat ze minimaal zes uur per dag fanatiek fitnessen en alleen iets eten voor het slapen gaan. Volgens velen is de levensstijl van de 34-jarige brunettes ‘potentieel dodelijk’ maar de beroemde dames halen hun schouders op over alle ophef. ,,We zijn gewoon excentriek en kunnen geen maat houden”, roepen ze in koor.