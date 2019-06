Moeder (84) haat en slaat haar 57-jarige zoon al sinds zijn geboorte

François Tambour (57) uit de Belgische stad Luik blijkt al 17 jaar noodgedwongen samen te wonen met zijn moeder die hem tot in het diepste van haar ziel haat en al sinds zijn geboorte mishandelt. Hij gaat in hongerstaking als instanties er niet voor zorgen dat de moeder, de 84-jarige Lucienne Collignon, snel uit huis wordt geplaatst, zo meldt de Franstalige Belgische krant La Capitale .

In de krant komen de moeder en de zoon uitgebreid aan het woord over hun tragische verstandhouding die kennelijk begon op de dag dat François werd geboren. Nu, 57 jaar nadat de Luikenaar het levenslicht zag, slaat zijn inmiddels bejaarde moeder hem nog altijd keihard met een riem en gaat hem zelfs te lijf met een mes. ,,Ik haat hem, ik voel alleen maar haat”, briest Lucienne over haar zoon. François weet niet waarom zijn moeder die bijna duivelse, op niets gebaseerde gevoelens al haar hele leven heeft. ,,Ik ben onschuldig.”

Volgens de moeder, zo vertelt ze openhartig en zonder enige terughoudendheid of schaamte aan de krant, gaat het om fysieke en emotionele haat. En daarin gaat ze heel ver. Zo maakte ze, toen François nog jong was, zijn spaghetti extra pikant waarna hij zijn bord helemaal leeg moest eten. In de winter deed ze hem sandalen aan om bij vrieskou naar buiten te gaan, en ze probeerde haar kind meermaals ergens te dumpen.

,,Ik heb eens geprobeerd om hem in de kerk achter te laten”, vertelt de oude vrouw aan La Capitale. ,,Maar dat ging niet, er was te veel volk.” Toen hij vier jaar oud was, lag François een jaar lang in het ziekenhuis om te herstellen van zijn moeders fysieke geweld. ,,Ik had zijn stoel omver gegooid en hem een klap op het hoofd gegeven”, aldus de vrouw zonder enige gêne. Vervolgens probeerde ze hem naar een speciale school te sturen voor autistische kinderen. Maar François heeft, zo benadrukt hij zelf, helemaal geen autisme. Lucienne: ,,Ik wilde van hem af.”

Quote Ik ga haar niet buiten zetten, maar ik wil wel dat dit spoedig stopt, François Tambour over zijn moeder

Honger

François leefde vanaf zijn geboorte vijftien jaar lang met zijn kwelgeest samen. Een tijd waarin hij ernstig mishandeld en voortdurend werd gepest, en ook nog eens dorst had en honger leed. ,,Water kreeg ik niet”. Hij besloot uiteindelijk het huis te verlaten om gelukkiger te worden. En dat lukte ondanks zijn dramatische jeugd. Hij leerde zijn vrouw kennen, werd verliefd en trouwde. De zon in zijn leven bleef schijnen, maar 17 jaar geleden veranderde dat weer. Hij nam zijn moeder in huis. De vrouw was namelijk niet langer in staat om voor zichzelf te zorgen en dan moeten hun kinderen dat doen, vindt François. Al snel was het alsof er niets veranderd was, en bevond hij man zich in een situatie van weleer.

Op enkele schrijnende beelden, in bezit van La Capitale, is te zien hoe de bejaarde vrouw haar 57-jarige zoon te lijf gaat met een riem. Hij had stukken gebak niet snel genoeg aan haar gegeven: goed voor rake klappen. Hoewel hij ongetwijfeld veel sterker is dan zijn oude moeder, durft François volgens eigen zeggen nooit tegen haar in te gaan. In dergelijke situaties maakt hij zich klein en blijft roerloos staan of zitten, terwijl de oude Lucienne blijft vloeken, tieren en slaan.

Nu gaat de 57-jarige Luikenaar in hongerstaking om hulp bij instanties af te dwingen. Doel: de moeder onderbrengen in een huis voor senioren of anders een verpleeghuis. ,,Ik wil dat iedereen weet wat ik al van jongs af aan moet doormaken. Ik ben onschuldig en behandel haar op correcte wijze. Ik ga haar niet buiten zetten, maar ik wil wel dat dit spoedig stopt.” De gemeente Luik en zorginstanties hebben nog niet gereageerd op de opmerkelijke noodkreet van de man. Wat de bejaarde vrouw, die geestelijke problemen zou hebben, vindt van het plan van haar angstige zoon, is onduidelijk. De twee wonen momenteel nog steeds samen onder één dak.